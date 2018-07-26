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Передавила 12 гусей: под Челябинском поймали волчицу
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Передавила 12 гусей: под Челябинском поймали волчицу 

74.ru 2 часа назад
Фото: 74.ru
В посёлке Бажово Копейского округа поймали волка. Хищник прятался возле частного дома и успел передавить соседских гусей.
— Приехали к маме в гости, а тут волк прямо напротив дома в кустах спрятался, — рассказала 74.ru Дарья.
Увидев серого охотника, местные жители позвонили в службу спасения. У хищника сразу же нашлись хозяева.
Оказалось, что волчица Юта сбежала из питомника 24 июля.
— У нас живут волк и волчица. Юта очень ласковая, на людей она не нападает, но когда к ней подходят с лопатой, она, конечно, встаёт в защитную позу. Гусей передавила — это признаём, но так могла поступить любая собака, — объясняет владельца питомника Екатерина Пашковская-Захарова.
Оказалось, что волки попали к супругам не дикими, а из зоопарков.
— У Юты очень сложная судьба. За пять с половиной лет жизни она сменила несколько хозяев. Для волков это серьезный стресс, это очень интеллектуально развитые животные, они всё понимают, — добавляет Екатерина.
Владельцы питомника отметили, что у них есть все разрешительные документы и паспорта на хищников.
Сейчас Юта уже дома. От её имени Екатерина принесла извинения.
— Юта приносит всем свои извинения за то, что напугала жителей посёлка Бажово. Клянется что не со зла, просто решила проверить обстановку по местности. Вернуться домой была очень рада. Всем спасибо за помощь в её поимке! — написала Екатерина.
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