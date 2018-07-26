«Магнит» откроет магазины на АЗС 

Продуктовая сеть «Магнит» хочет открыть свои магазины на автозаправках ЛУКОЙЛа. Компании находятся на этапе обсуждения возможного сотрудничества.
«Пилот, аналогичный почтовому, мы намерены запустить с ЛУКОЙЛом. Предполагается, что это могут быть магазины на базе автозаправочных станций», — сказала в интервью РБК генеральный директор «Магнита» Ольга Наумова.
«Магнит» уже вел переговоры о сотрудничестве с нефтяной компанией «Роснефть». Однако переговоры ничем не завершились. Ранее News.ru писал о том, что «Почта России» и торговая сеть «Магнит» открыли точки продажи на базе почтовых отделений. Правда, пока это делается в рамках тестирования.