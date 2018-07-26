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Один из корпусов инфекционной больницы №2 в Москве приспособят для инвалидов
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Один из корпусов инфекционной больницы №2 в Москве приспособят для инвалидов 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) согласовал проект по приспособлению корпуса №2 Второй инфекционной клинической больницы для доступности инвалидов и иных маломобильных групп населения, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Больница расположена по адресу: по адресу: 8-я улица Соколиной Горы, дом 15.
«В рамках программы «Социальная поддержка жителей города Москвы на 2012-2018 годы», реализуемой в столице, второй корпус ГБУЗ «Инфекционная клиническая больница №2» будет приспособлен для доступа маломобильных групп населения», — сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.
В больнице обустроят основной вход: отремонтируют существующую входную группу, в том числе восстановят ступени лестницы. Проектом предполагается демонтаж старого и устройство нового покрытия входных площадок, пандуса и лестницы, а также замена наружных ограждений и тамбурных дверных блоков.
На первом этаже здания больницы установят тактильные плиты и разместят санузел для маломобильных групп населения. В рамках ремонтных работ по обустройству санузла запланирован демонтаж разделительных перегородок, замена дверного блока, а также отделка пола, стен и потолка.
Также предусмотрен восстановительный ремонт в местах проведения работ. При этом существующая планировка помещений сохраняется.
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