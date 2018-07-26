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Суд прекратил производство по делу о банкротстве ХК «Ижсталь»
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Суд прекратил производство по делу о банкротстве ХК «Ижсталь» 

ИА «Сусанин» 2 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Арбитражный суд Удмуртской Республики прекратил производство по делу о банкротстве хоккейного клуба «Ижсталь». Об этом со ссылкой на картотеку дел сообщает пресс-служба «сталеваров».
«Сегодня вынесено судебное решение о прекращении производства по делу о банкротстве в отношении «ХК „Ижсталь“, в связи с погашением задолженности по страховым взносам», — говорится в сообщении.
Ранее министр спорта Удмуртии заявляла о том, что долги команды составляют половину годового бюджета. Несколько сотрудников команды написали заявление о приостановлении трудовой деятельности из-за задолженности по зарплате.
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