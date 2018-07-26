Суд прекратил производство по делу о банкротстве ХК «Ижсталь»

Ижевск. Удмуртия . Арбитражный суд Удмуртской Республики прекратил производство по делу о банкротстве хоккейного клуба «Ижсталь». Об этом со ссылкой на картотеку дел сообщает пресс-служба «сталеваров».

«Сегодня вынесено судебное решение о прекращении производства по делу о банкротстве в отношении «ХК „Ижсталь“, в связи с погашением задолженности по страховым взносам», — говорится в сообщении.

Ранее министр спорта Удмуртии заявляла о том, что долги команды составляют половину годового бюджета. Несколько сотрудников команды написали заявление о приостановлении трудовой деятельности из-за задолженности по зарплате.