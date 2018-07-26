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АСОРП предлагает схему унификации тарифов на перевозку рефконтейнеров
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АСОРП предлагает схему унификации тарифов на перевозку рефконтейнеров 

РЖД-Партнер 2 часа назад
Фото: РЖД-Партнер
Как пояснил Михаил Синев, сейчас стоимость транспортировки универсального контейнера ниже базовой ставки, определенной Прейскурантом 10-01, на 17%. Более того, на расстояние транспортировки свыше 4 тысяч километров к нему применяется понижающий коэффициент 0,47.
Поэтому, как полагает эксперт, в рамках определенного переходного периода, необходимо поднять ставку на перевозку универсального контейнера до базового уровня, а рефрижераторного, стоимость которого выше, опустить до этого же уровня, учтя специфику этого вида подвижного состава. В 2017 году убытки операторов рефрижераторного подвижного состава, по его словам, составили около 450 млн рублей.
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