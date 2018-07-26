В Перми после проверки прокуратуры закрыли опасный приют для престарелых

В работавшем с ноября 2017 года учреждении «Забота плюс» нашли массу нарушений. В приюте за деньги круглосуточно размещали пожилых людей, которым нужен медико-социальный уход.

Однако оказалось, что палаты, где они жили, не соответствуют требования безопасности жизни и здоровья. Помещения здания были отделаны горючими материалами, а пути эвакуации заставлены хламом.

Кроме того, учреждение работало без необходимой лицензии на оказание медицинских услуг. У персонала также отсутствовал соответствующий уровень медицинской квалификации, но при этом сотрудники проводили врачебные манипуляции.