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В Перми после проверки прокуратуры закрыли опасный приют для престарелых
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В Перми после проверки прокуратуры закрыли опасный приют для престарелых 

АиФ Пермь 2 часа назад
Фото: АиФ Пермь
В работавшем с ноября 2017 года учреждении «Забота плюс» нашли массу нарушений. В приюте за деньги круглосуточно размещали пожилых людей, которым нужен медико-социальный уход.
Однако оказалось, что палаты, где они жили, не соответствуют требования безопасности жизни и здоровья. Помещения здания были отделаны горючими материалами, а пути эвакуации заставлены хламом.
Кроме того, учреждение работало без необходимой лицензии на оказание медицинских услуг. У персонала также отсутствовал соответствующий уровень медицинской квалификации, но при этом сотрудники проводили врачебные манипуляции.
После проверки прокуратуры приют закрыли. 20 пожилых людей, которые жили там, забрали родственники. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
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