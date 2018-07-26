Глеб Никитин утвердил программу возмещения аграриям затрат на первоначальный взнос для покупки техники в лизинг

Глава региона Глеб Никитин утвердил программу возмещения аграриям части затрат на первоначальный взнос для покупки техники и оборудования в лизинг. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области.

Глеб Никитин подписал изменения в «Положение о порядке предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники». Согласно новой редакции документа, нижегородские аграрии смогут получить возмещение из областного бюджета до 50% стоимости зерносушильного оборудования, до 20% стоимости прицепной и навесной сельскохозяйственной техники и до 750 тысяч рублей на приобретенный трактор или комбайн.

На реализацию программы из областного бюджета выделено 145 млн рублей.

«Одна из проблем, о которых мы говорили во время встреч с аграриями, — это высокая стоимость новой сельхозтехники при достаточно большой потребности хозяйств в обновлении парка, — отметил Глеб Никитин. — Программа возмещения части затрат на покупку наиболее востребованной в регионе техники поможет решить эту задачу. Более современное оборудование позволит повысить эффективность работы хозяйств, увеличить их прибыль, а значит, и доходы сотрудников».

Согласно данным мониторинга регионального минсельхоза, сельхозтоваропроизводители до конца года планируют приобрести по данному постановлению около 200 единиц техники на сумму более 800 млн рублей.

В том числе, в АО «Росагролизинг» уже поданы заявки на покупку на льготных условиях на 51 трактор, 28 зерноуборочных и 10 кормоуборочных комбайнов, 23 автомобиля и другую технику на общую сумму 644 млн рублей.

Наиболее в программе федерального лизинга участвуют аграрии Пильнинского, Дальнеконстантиновского и Борского районов.