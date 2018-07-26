Ставропольца «под кайфом» сняли с крыши заброшенного дома

Мужчина забрался на крышу сгоревшего дома в Ставрополе и не мог спуститься, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе ПАСС СК.

Когда спасатели приехали на вызов, они никого не обнаружили. Оказалось, что мужчина находился чуть дальше от того места, которое он сообщил дежурному по телефону. Также выяснилось, что ставрополец был немного не в себе из-за наркотического опьянения.

Спасатели взобрались на крышу заброшенного дома по лестнице и помогли мужчине вернуться на землю. Там его уже ждали врачи, которые увезли жертву запрещённых веществ в городскую больницу.

Напомним, ставропольским полицейским удалось задержать крупную партию наркотиков, которую злоумышленники планировали распространять с помощью закладок.