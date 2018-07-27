В Покровском-Стрешневе коммунальщики привели в порядок газоны в двух дворах

Работники ГБУ «Жилищник района Покровское-Стрешнево» восстановили газоны на дворовых территориях, расположенных по следующим адресам: Волоколамское шоссе, дом 92, корпус 2 и Врачебный проезд, дом 8, корпус 2. Об этом сообщил глава управы района Покровское-Стрешнево Игорь Попов.

— Сотрудниками ГБУ в местах отсутствия газона были выполнены работы по рекультивации почвы, добавлению плодородного грунта, подсеву семян газонных трав и поливу. В настоящее время зеленые насаждения находятся в стадии прорастания, — пояснил Игорь Попов

По его словам, работы были выполнены по просьбам жителей Покровского-Стрешнева.