В Москве прошли обыски по делу о черном рынке препаратов от рака 

Полиция провела обыски на фармацевтическом складе компании «Система» в Москве, изъяв документы и технику в рамках уголовного дела в отношении бывшего сотрудника международной фармацевтической компании Roche. Следствие подозревает бывшего регионального менеджера компании в хищении и сбыте на черном рынке лекарства против рака крови. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники. Обыск по делу о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, прошел в середине июля, однако известно об этом стало лишь сегодня. «Компания „Система“ связана с Александром Максименко (упоминается в протоколе обыска). У предпринимателя семейный бизнес, в нем работает сын Максименко Кирилл (упоминается в протоколе обыска), рассказал агентству источник в МВД. По данным СПАРК, Кирилл Максименко — гендиректор и владелец компании „Фармамир“ Следствие подозревает бывшего регионального менеджера Roche Владислава Александрова в хищении и сбыте на черном рынке лекарства против рака крови ритуксимаб, пишет агентство. В феврале обыски прошли в московском офисе Roche в Москве в рамках поиска доказательств подкупа врачей за выписку препаратов.
По мнению следствия, Александров и неустановленные лица в 2013–2015 годах получали у врачей в Петербурге рецепты на ритуксимаб с существенно завышенным объемом препарата, который необходим пациентам. Они забирали лекарства в аптеке и продавали на черном рынке через компанию ООО „НПП „Русэкомед“, аффилированную со вторым фигурантом уголовного дела, жителем Екатеринбурга Евгением Захаровым. Стоимость одной пачки этого лекарства от рака может доходить до 94,3 тысячи рублей.