Ещё
В Москве прошли обыски по делу о черном рынке препаратов от рака
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве прошли обыски по делу о черном рынке препаратов от рака 

BFM.RU 32 минуты назад
Фото: Пятый канал
Полиция провела обыски на фармацевтическом складе компании «Система» в Москве, изъяв документы и технику в рамках уголовного дела в отношении бывшего сотрудника международной фармацевтической компании Roche. Следствие подозревает бывшего регионального менеджера компании в хищении и сбыте на черном рынке лекарства против рака крови. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники. Обыск по делу о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, прошел в середине июля, однако известно об этом стало лишь сегодня. «Компания „Система“ связана с Александром Максименко (упоминается в протоколе обыска). У предпринимателя семейный бизнес, в нем работает сын Максименко Кирилл (упоминается в протоколе обыска), рассказал агентству источник в МВД. По данным СПАРК, Кирилл Максименко — гендиректор и владелец компании „Фармамир“ Следствие подозревает бывшего регионального менеджера Roche Владислава Александрова в хищении и сбыте на черном рынке лекарства против рака крови ритуксимаб, пишет агентство. В феврале обыски прошли в московском офисе Roche в Москве в рамках поиска доказательств подкупа врачей за выписку препаратов.
По мнению следствия, Александров и неустановленные лица в 2013–2015 годах получали у врачей в Петербурге рецепты на ритуксимаб с существенно завышенным объемом препарата, который необходим пациентам. Они забирали лекарства в аптеке и продавали на черном рынке через компанию ООО „НПП „Русэкомед“, аффилированную со вторым фигурантом уголовного дела, жителем Екатеринбурга Евгением Захаровым. Стоимость одной пачки этого лекарства от рака может доходить до 94,3 тысячи рублей.
BFM.RU: последние новости
Судебные приставы увеличили вдвое число невыездных москвичей Жительницу Калининграда обвинили в госизмене «по свадебным фотографиям» Умер Серджио Маркионне — «уникальная личность в автомобильной истории»
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Депутаты сорвали заседание во главе с Поклонской244
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие59
Все визовые центры в РФ оказались под угрозой закрытия145
Поклонская ответила на предложение покинуть ЕР159
ФСБ нагрянула к самопровозглашенному президенту СССР69
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
00:47
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие
Украина В мире
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
01:00
Поклонская ответила на предложение покинуть ЕР
Политика
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:04
Британия подняла истребители из-за Су-24
Армия Европа
00:50
Чурикова слила эксклюзив о Лепсе
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение