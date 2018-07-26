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Глава управы Войковского района проведет встречу с жителями 1 августа
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Глава управы Войковского района проведет встречу с жителями 1 августа 

Управа района Войковский 2 часа назад
Фото: Управа района Войковский
Встреча главы управы Войковского района Ларисы Осиповой с жителями состоится в ближайшую среду, 1 августа. Тема мероприятия — «О работе по снижению задолженности за жилищно-коммунальные услуги».
Как уточнил представитель районной управы, жителей ждут по адресу: 1-й Новоподмосковный переулок, дом 2/1. Начало в 19.00.
Добавим, что в последнем месяце лета руководство района вновь проведет две встречи с жителями. Вторая намечена на 15 августа. Присоединиться к мероприятию могут все желающие, вход свободный. (ео)
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