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Поклонники волнуются: «Уральские пельмени» распались на составные части
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Поклонники волнуются: «Уральские пельмени» распались на составные части 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Поклонники «Уральских пельменей» разочарованы: в их выступлениях в двадцатых числах июля не принимали участие сразу три звезды этой команды: Вячеслав Мясников, Юлия Михалкова и Андрей Рожков.
Их фотографий не было и на афишах концертов, которые в минувшие дни состоялись в Анапе, Геленджике, Сочи и Адлере.
Впрочем, незадолго до этого Мясников в своем «Инстаграме» предупредил об этом поклонников, написав, что он, Михалкова и Рожков в «южных гастролях» принять участие «не смогут».
Друзья мои. Скоро состоятся южные концерты «Уральских пельменей». 22 июля Анапа, 23 июля Геленджик, 24 июля Сочи, 25 июля Адлер. Хочу вас предупредить, что Я, Андрей Рожков и Юля. принять участия в этих концертах НЕ СМОЖЕМ! #москва #смех #фотодня #юморжизни #екатеринбургсегодня #пожизнисулыбкой #вячеславмясников #мясниковбенд #зайдивинстаграмятам #болеемзанаших #болеемзароссию
Публикация от Вячеслав Мясников. (@miasnikov. s) 13 Июл 2018 в 2:36 PDT  В связи с этим в уральских СМИ и в соцсетях среди поклонников поползли слухи о распаде команды. Они предполагают, что после разлада с продюсером — экс-директором объединения «Уральские пельмени» Сергеем Нетиевским в команде начался разлад, хотя открыто об этом артисты и не говорят.
Косвенно это подтверждает и то, что на гастролях на Черноморском побережье не было Рожкова, Михалковой и Мясникова, а также то, что они втроем, судя по анонсам, намерены вдвоем или втроем выступать осенью с шоу «Ваши пельмени» с программой «Лучшее» в Тюмени, Новосибирске, Волгограде, Ростове-на-Дону и Красноярске.
В комментариях к этим сообщениям в соцсетях некоторые поклонники пишут, что «шоу без Рожкова и Мясникова — это уже не пельмени», а некоторые и вовсе раздумали идти на выступления «половинчатого» коллектива.
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