Парфюмер рассказала, как отличить настоящие духи от подделки

Духи различных брендов подделывают все чаще.

Отличить подделку от оригинала духов можно по внешним признакам. Об этом в интервью «Радио 1» рассказала парфюмер Жанна Гладкова.

По ее словам, следует сначала обратить внимание на упаковку — она должна быть плотной, без вмятин. Флакон должен быть хорошо отшлифован, дно — плотное. Внутри не должны присутствовать пузырьки воздуха. Колпачок должен плотно закрывать флакон.

Если вы перевернете пузырек, в нем не должно быть осадка. Если есть осадок или помутнение — это подделка, — отметила она.

Жанна Гладкова отметила, что поддельные духи могут нанести вред здоровью, так как в их состав добавляют опасные вещества, например, метанол.