В Нижнем Новгороде пропал журналист «АиФ» 

В Нижнем Новгороде пропал журналист Издательского дома «Аргументы и факты» Сергей Грачев. В последний раз его видели 21 июля.
В Нижнем Новгороде Грачев находился в командировке. В субботу его видели выходящим из гостиницы «Шератон» на Театральной площади. С тех пор Сергей не выходил на связь. Его телефон выключен.
Сергею Грачеву 38 лет, рост — 181 сантиметр, вес — 85 килограммов. Телосложение среднее. Был одет в джинсовую рубашку и серые штаны с карманами. Особая примета: шрам в нижней части позвоночника.
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