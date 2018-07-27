В Нижнем Новгороде пропал журналист «АиФ»

В Нижнем Новгороде пропал журналист Издательского дома «Аргументы и факты» Сергей Грачев . В последний раз его видели 21 июля.

В Нижнем Новгороде Грачев находился в командировке. В субботу его видели выходящим из гостиницы «Шератон» на Театральной площади. С тех пор Сергей не выходил на связь. Его телефон выключен.

Сергею Грачеву 38 лет, рост — 181 сантиметр, вес — 85 килограммов. Телосложение среднее. Был одет в джинсовую рубашку и серые штаны с карманами. Особая примета: шрам в нижней части позвоночника.