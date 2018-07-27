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В Нижнем Новгороде пропал журналист «АиФ»
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В Нижнем Новгороде пропал журналист «АиФ» 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Нижнем Новгороде пропал журналист Издательского дома «Аргументы и факты» Сергей Грачев. В последний раз его видели 21 июля.
В Нижнем Новгороде Грачев находился в командировке. В субботу его видели выходящим из гостиницы «Шератон» на Театральной площади. С тех пор Сергей не выходил на связь. Его телефон выключен.
Сергею Грачеву 38 лет, рост — 181 сантиметр, вес — 85 килограммов. Телосложение среднее. Был одет в джинсовую рубашку и серые штаны с карманами. Особая примета: шрам в нижней части позвоночника.
Всех, кто располагает любой информацией о местонахождении корреспондента «АиФ», просим позвонить по телефону +7 831 268-45-02 или 112.
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