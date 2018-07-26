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Мужчина, страдающий потерей памяти, потерялся в Нижнем Новгороде
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Мужчина, страдающий потерей памяти, потерялся в Нижнем Новгороде 

nn.ru 2 часа назад
Фото: nn.ru
Петр Родионов был в Железнодорожной поликлинике вместе с руководителем и коллегами 25 июля около 11.00. Затем мужчина вышел из кабинета, пошел в регистратуру и пропал. Позднее по камерам установили, что он вышел из здания поликлиники.
— У него бывают провалы в памяти, — сообщила NN.RU супруга пропавшего.
Родственники обратились в полицию, но уже сутки о Петре Родионове нет вестей. Сообщается, что мужчина плохо ориентируется в городе. При себе имел сто рублей и телефон. В данный момент телефон не отвечает.
Приметы пропавшего: рост 182, крупного телосложения, темно-русые волосы, серо-зеленые глаза. Был одет в рубашку с коротким рукавом светло-коричневого цвета, жилетку серого цвета, спортивные штаны коричневого цвета, сандалии бежевого цвета.
Любую информацию просьба сообщать по телефонам 102 (полиция), 8 (904) 799 96 29 Александра Николаевна (супруга).
Также мы писали о пропаже бабушки, страдающей потерей памяти, в Балахне.
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