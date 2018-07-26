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Комплексное заявление на несколько услуг теперь принимают в офисе «Моих документов» на Космонавта Волкова
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Комплексное заявление на несколько услуг теперь принимают в офисе «Моих документов» на Космонавта Волкова 

Управа района Войковский 2 часа назад
Фото: Управа района Войковский
Теперь посетители отделения «Мои документы» на Космонавта Волкова могут не заполнять несколько запросов в случае необходимости получения разных услуг. Специалисты всех центров госуслуг Москвы начали принимать от клиентов комплексные заявления.
Как отмечается на официальном портале столичной мэрии, в этом случае срок предоставления услуг, перечисленных в заявлении, увеличивается всего на один день. Получить документы можно одновременно или по отдельности, по мере их подготовки, если такой вариант удобнее для заявителя.
Также во всех центрах госуслуг можно подать документы одним пакетом в случаях, объединенных в стандартные ситуации: «Я потерял документы», «Я — автомобилист», «Я оплачиваю налоги», «Смена места жительства», «Приобретение жилья», «Рождение ребенка», «Перемена имени», «Многодетная семья», «Оформление наследства».
Центр госуслуг «Мои документы» для жителей Войковского расположен по адресу: ул. Космонавта Волкова, д. 10, с. 1. (ео)
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