Пешеходную дорожку привели в порядок во дворе на Стандартной

Во дворе дома 21, корпус 1 по Стандартной улице привели в порядок пешеходную дорожку. Ранее соответствующая просьба поступила на портал «Наш город» от жителя Алтуфьевского района. Об устранении проблемы отчитался глава управы Владимир Кузьменко

«Работы по ремонту пешеходной дорожки выполнены, ремонт брусчатки выполнен, ямы устранены», — говорится в официальном ответе на портале.

Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах.