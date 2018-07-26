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Информационный дайджест «Читать — это модно, читать — это стильно» проведут в Некрасовке
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Информационный дайджест «Читать — это модно, читать — это стильно» проведут в Некрасовке 

Управа района Некрасовка 36 минут назад
Фото: Управа района Некрасовка
Информационный дайджест «Читать — это модно, читать — это стильно» станет частью молодежной нетворкинг-встречи, которая пройдет в библиотеке № 117 района Некрасовка в пятницу, 27 июля.
Участники встречи обсудят проблемы культуры чтения среди молодежи и подростков, а также познакомятся с интересными книжными новинками. Принять участие во встрече могут все желающие.
Начало в 15.00. Возрастное ограничение 12+.
Библиотека расположена по адресу Рождественская улица, дом 12.
Дополнительную информацию можно узнать по телефону 8 (495) 706-89-85. (ис)
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