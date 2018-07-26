Информационный дайджест «Читать — это модно, читать — это стильно» проведут в Некрасовке

Информационный дайджест «Читать — это модно, читать — это стильно» станет частью молодежной нетворкинг-встречи, которая пройдет в библиотеке № 117 района Некрасовка в пятницу, 27 июля.

Участники встречи обсудят проблемы культуры чтения среди молодежи и подростков, а также познакомятся с интересными книжными новинками. Принять участие во встрече могут все желающие.

Начало в 15.00. Возрастное ограничение 12+.

Библиотека расположена по адресу Рождественская улица, дом 12.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону 8 (495) 706-89-85. (ис)