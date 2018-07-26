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Кировский УФАС оштрафовал на 100 тысяч рублей компанию за смс-рассылку рекламных сообщений
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Кировский УФАС оштрафовал на 100 тысяч рублей компанию за смс-рассылку рекламных сообщений 

Vyatka-grad.ru 35 минут назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Кировским УФАС России наложен административный штраф на юридическое лицо — ООО «Шнейдер» в размере 100 тысяч рублей.
Компания наказана в соответствии с ч. 1 ст. 14.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за установленный факт нарушения части 1 статьи 18 и части 3 статьи 21 Федерального закона «О рекламе» по факту распространения на номер мобильного телефона смс-сообщений без предварительного согласия абонента.
Кроме того, смс-сообщения содержали рекламу алкогольной продукции, но необходимое предупреждение о вреде ее чрезмерного потребления в спорных смс-сообщениях отсутствовало.
Фото — squarespace.com
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