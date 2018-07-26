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Семьи погибших при подтоплении домов под Оренбургом получат компенсации
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Семьи погибших при подтоплении домов под Оренбургом получат компенсации 

ТАСС 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Губернатор Оренбургской области Юрий Берг подписал постановление об оказании материальной помощи семьям погибших в результате подтопления жилых домов в селе Зеркло Шарлыкского района. Членам семей будет выплачено по 500 тыс. рублей за каждого погибшего, сообщает пресс-служба правительства региона.
Два человека погибли 18 июля в результате подтопления пяти домов в селе Зеркло Шарлыкского района. По предварительным данным, произошло разрушение незаконно возведенной дамбы в следствии сильного дождя. СК РФ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ ("Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").
"Из резервного фонда правительства Оренбургской области членам семей Александра Петровича Алехина и Ираиды Дмитриевны Поповой будет выделено по 500 тыс. рублей за каждого погибшего", — уточняет пресс-служба.
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