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«Декларатор» раскрыл свой API
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«Декларатор» раскрыл свой API 

Open.gov.ru 35 минут назад
Фото: Open.gov.ru
«Деклартор» (проект Трансперенси Интернешнл-Россия) раскрыл свой интерфейс взаимодействия между сайтом и сторонними программами и серверами (API).
Напомним, что «Декларатор» является крупнейшей в России базой данных деклараций доходов и имущества российских должностных лиц. В нем собрано более 56 000 деклараций.
Работа с API «Декларатора» будет полезна для активистов и журналистов, которые занимаются гражданским контролем за работой чиновников и расследованиями, а также для тех, кто изучает российскую бюрократию.
«Запуск API позволяет сторонним разработчикам создавать новые сервисы или использовать наши данные в уже имеющихся. Это поможет повысить разнообразие способов интерпретации данных. Запуск API позволяет команде проекта сфокусировать свои усилия на пополнении базы данных, разработке новых способов импорта информации» — отмечают в руководстве проекта.
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