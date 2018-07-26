«Декларатор» раскрыл свой API

«Деклартор» (проект Трансперенси Интернешнл-Россия) раскрыл свой интерфейс взаимодействия между сайтом и сторонними программами и серверами (API).

Напомним, что «Декларатор» является крупнейшей в России базой данных деклараций доходов и имущества российских должностных лиц. В нем собрано более 56 000 деклараций.

Работа с API «Декларатора» будет полезна для активистов и журналистов, которые занимаются гражданским контролем за работой чиновников и расследованиями, а также для тех, кто изучает российскую бюрократию.

«Запуск API позволяет сторонним разработчикам создавать новые сервисы или использовать наши данные в уже имеющихся. Это поможет повысить разнообразие способов интерпретации данных. Запуск API позволяет команде проекта сфокусировать свои усилия на пополнении базы данных, разработке новых способов импорта информации» — отмечают в руководстве проекта.