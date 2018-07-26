«Ликвидировал Чернобыльскую АЭС»: почетным гражданином Самары стал Владимир Калашников

Владимир Калашников работает в СамГТУ с 1967 года

В четверг, 26 июля, президенту Самарского государственного технического университета Владимиру Калашникову присвоили звание почетного гражданина областной столицы. Об этом стало известно на 46-м заседании городской думы.

Владимир Калашников работает в Самарском государственном техническом университете с 1967 года. В 1999 году его избрали ректором СамГТУ, а спустя 10 лет утвердили президентом СамГТУ. Под его руководством университет стал крупнейшим в Самарской области и Среднем Поволжье, здесь организовали 3 новых факультета и открыли 25 новых специальностей.

Владимир Калашников — известный ученый, имеет свыше 390 научных трудов. Его работы широко известны в России и за рубежом. Под руководством президента СамГТУ защищены 5 докторских и 25 кандидатских диссертаций. Кроме того, Владимир Калашников является одним из членов Российской академии ракетных и артиллерийских наук.

— Выполняя свой гражданский долг, Владимир Калашников принимал участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Он награжден нагрудным знаком «Участник ликвидации последствий Чернобыльской АЭС» и является ветераном Чернобыльского движения, — рассказали в гордуме.