Ещё
«Ликвидировал Чернобыльскую АЭС»: почетным гражданином Самары стал Владимир Калашников
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Ликвидировал Чернобыльскую АЭС»: почетным гражданином Самары стал Владимир Калашников 

63.ru 31 минуту назад
Фото: 63.ru
Владимир Калашников работает в СамГТУ с 1967 года
В четверг, 26 июля, президенту Самарского государственного технического университета Владимиру Калашникову присвоили звание почетного гражданина областной столицы. Об этом стало известно на 46-м заседании городской думы.
Владимир Калашников работает в Самарском государственном техническом университете с 1967 года. В 1999 году его избрали ректором СамГТУ, а спустя 10 лет утвердили президентом СамГТУ. Под его руководством университет стал крупнейшим в Самарской области и Среднем Поволжье, здесь организовали 3 новых факультета и открыли 25 новых специальностей.
Владимир Калашников — известный ученый, имеет свыше 390 научных трудов. Его работы широко известны в России и за рубежом. Под руководством президента СамГТУ защищены 5 докторских и 25 кандидатских диссертаций. Кроме того, Владимир Калашников является одним из членов Российской академии ракетных и артиллерийских наук.
— Выполняя свой гражданский долг, Владимир Калашников принимал участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Он награжден нагрудным знаком «Участник ликвидации последствий Чернобыльской АЭС» и является ветераном Чернобыльского движения, — рассказали в гордуме.
63.ru: последние новости
«Нельзя пройти с колясками»: самарцы пожаловались на качество работ в сквере Санфировой Стало известно, сколько денег потратят на организацию Дня города в этом году В Самаре на Московском шоссе снесли незаконный продуктовый ларек
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Adidas рассказал о «жучке Путина» в мяче для Трампа56
Супруга Караченцова поделилась нерадостными новостями19
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
С Крымским мостом может произойти страшное431
Британия подняла истребители из-за Су-2451
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:04
Британия подняла истребители из-за Су-24
Армия Европа
00:50
Чурикова слила эксклюзив о Лепсе
Шоу-бизнес
00:36
Россияне смогут выбрать дату регистрации брака
Общество Политика
02:50
В Киеве военный поджег себя возле Минобороны
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение