«Петроэлектросбыт» озолотит пунктуальных плательщиков Петербурга

Компания «Петроэлектросбыт» своеобразно стимулирует пользователей своевременно платить за свет — подарками. Да не простыми, а золотыми… точнее, серебряными. Акция называется «Кабинет подарков» и поучаствовать в ней может каждый, кто аккуратно вносит средства через аккаунт в личном кабинете.

— Пользователи личного кабинета, которые до конца июля оплачивают выставленную квитанцию и не имеют задолженности за прошлые периоды, в августе получают сертификат на подвеску из серебра от партнера нашей акции. В рамках предыдущего этапа подарки за своевременную оплату уже получили 310 тысяч пользователей. В ближайшие дни на их электронные адреса, которые они привязали к аккаунтам в личном кабинете, придут сертификаты на приобретение подарков от партнеров нашей акции, — рассказала пресс-секретарь АО «Петроэлектросбыт» Дина Койрес.

По словам Койрес, акция является поощрением для аккуратных плательщиков и направлена на стимулирование перехода к онлайн-каналам оплаты потребляемой электроэнергии. Программа была запущена в 2016 году и еще на ее старте удалось увеличить количество пользователей, которые зарегистрировались в личном кабинете на 20%.

— В самый старт акции петербуржцы погасили долги за электроэнергию практически на 10 миллионов рублей, — отмечает Койрес.

Так что, кроме стандартного «метода кнута» в виде запугивания отключением света и судебных производств в компании есть и «пряники». Но они, конечно, только для тех, кто всегда своевременно передает показания по свету, оплачивает счета и имеет аккаунт в личном кабинете.

Ранее Пятый канал сообщал: почти 20 тысяч петербургских неплательщиков были отключены от электричества этой весной. В «Петроэлектросбыте» рассказали, что около 60% абонентов сразу покрыли все задолженности.