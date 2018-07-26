Ещё
Арсенал боеприпасов времен войны обнаружен на севере Карелии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Арсенал боеприпасов времен войны обнаружен на севере Карелии 

Карельские вести 40 минут назад
Фото: Карельские вести
Взрывотехники Росгвардии уничтожили опасные находки.
Жители поселка Сосновый в Лоухском районе обнаружили на озере Северное в земле арсенал боеприпасов времен Великой Отечественной. Находка была сделана на глубине 1,5 метров. 24 июля сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН выезжали на место.
Среди находок были 45 минных детонаторов, две минометные мины калибра 50 мм., три детонатора от РГД-33, 2 запала Ковешникова, 2 запала от РПГ-40, сообщает пресс-служба Росгвардии. Взрывотехники вывезли боеприпасы подальше от населенных пунктов и мест возможного появления людей и уничтожили их.
В поселке Сосновый находится крупнейшее в Карелии воинское кладбище, где захоронено свыше 6 тысяч солдат и офицеров из соединений и частей 14— й армии, Кемской опергруппы, 26-й армии, павших в боях с финскими войсками и немецкими частями армии «Норвегия» на кестеньгском направлении Карельского фронта в годы Великой Отечественной войны.
Кладбище возникло в поселке еще в период Великой Отечественной войны. В послевоенное время здесь неоднократно хоронили останки воинов из разрозненных могил периода 1941—1944 гг. Теперь на окраинах и в самом поселке, как жители, так и поисковые отряды, постоянно находят предметы «Эха войны».
По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
Многодетная мама Наталья Водянова восхитила фанатов стройной фигурой в бикини Внешний вид идущего под ручку Бориса Моисеева напугал соцсети В семье не без урода»: Росгвардия пожалела своего начальника
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Adidas рассказал о «жучке Путина» в мяче для Трампа57
Супруга Караченцова поделилась нерадостными новостями19
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР112
С Крымским мостом может произойти страшное438
Британия подняла истребители из-за Су-2453
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:04
Британия подняла истребители из-за Су-24
Армия Европа
00:50
Чурикова слила эксклюзив о Лепсе
Шоу-бизнес
00:36
Россияне смогут выбрать дату регистрации брака
Общество Политика
02:50
В Киеве военный поджег себя возле Минобороны
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение