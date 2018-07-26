Арсенал боеприпасов времен войны обнаружен на севере Карелии

Взрывотехники Росгвардии уничтожили опасные находки.

Жители поселка Сосновый в Лоухском районе обнаружили на озере Северное в земле арсенал боеприпасов времен Великой Отечественной. Находка была сделана на глубине 1,5 метров. 24 июля сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН выезжали на место.

Среди находок были 45 минных детонаторов, две минометные мины калибра 50 мм., три детонатора от РГД-33, 2 запала Ковешникова, 2 запала от РПГ-40, сообщает пресс-служба Росгвардии. Взрывотехники вывезли боеприпасы подальше от населенных пунктов и мест возможного появления людей и уничтожили их.

В поселке Сосновый находится крупнейшее в Карелии воинское кладбище, где захоронено свыше 6 тысяч солдат и офицеров из соединений и частей 14— й армии, Кемской опергруппы, 26-й армии, павших в боях с финскими войсками и немецкими частями армии «Норвегия» на кестеньгском направлении Карельского фронта в годы Великой Отечественной войны.

Кладбище возникло в поселке еще в период Великой Отечественной войны. В послевоенное время здесь неоднократно хоронили останки воинов из разрозненных могил периода 1941—1944 гг. Теперь на окраинах и в самом поселке, как жители, так и поисковые отряды, постоянно находят предметы «Эха войны».