Многие компании с Уолл-стрит сохраняют веру в потенциал Netflix 

Investing.com — По словам нескольких компаний с Уолл-стрит, падение акций Netflix после относительно слабого квартального отчета делает их привлекательным вариантом для покупки.
JP Morgan, например, отметил, что слабость финансовых результатов может «разочаровывать», но это не отражает «фундаментальных изменений в положении Netflix».
И это делает откат «привлекательной возможностью для покупки».
JP Morgan даже повысил целевой уровень стоимости акций с $385 до $415.
Эксперты GBH Insights назвали падение акций «спонтанной реакцией» рынка и заявили, что инвесторам стоит выкупать провалы. Компания сохранила таргет акций на отметке в $500.
В свою очередь, Stifel повысила рейтинг Netflix до категории «предпочтительных к покупке» после публикации квартального отчета, заявив, что по-прежнему ожидает двукратного роста числа подписчиков Netflix в ближайшие пять-десять лет.
Bank of America (NYSE:BAC) заявил, что результаты второго квартала «не означают, что рост замедлился в целом», и что Netflix никогда прежде не публиковала слабые результаты два квартала подряд.