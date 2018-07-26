Многие компании с Уолл-стрит сохраняют веру в потенциал Netflix

Investing.com — По словам нескольких компаний с Уолл-стрит, падение акций Netflix после относительно слабого квартального отчета делает их привлекательным вариантом для покупки.

JP Morgan, например, отметил, что слабость финансовых результатов может «разочаровывать», но это не отражает «фундаментальных изменений в положении Netflix».

И это делает откат «привлекательной возможностью для покупки».

JP Morgan даже повысил целевой уровень стоимости акций с $385 до $415.

Эксперты GBH Insights назвали падение акций «спонтанной реакцией» рынка и заявили, что инвесторам стоит выкупать провалы. Компания сохранила таргет акций на отметке в $500.

В свою очередь, Stifel повысила рейтинг Netflix до категории «предпочтительных к покупке» после публикации квартального отчета, заявив, что по-прежнему ожидает двукратного роста числа подписчиков Netflix в ближайшие пять-десять лет.