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«Свои поручения я дал». Полпред пообещал взять на контроль ситуацию с чистой водой в Пыть-Яхе
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«Свои поручения я дал». Полпред пообещал взять на контроль ситуацию с чистой водой в Пыть-Яхе 

РИА «ФедералПресс» 41 минуту назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Полномочный представитель президента в УрФО Николай Цуканов, отвечая на вопросы журналистов в Сургуте, сообщил, что ему известна проблема дефицита чистой питьевой воды в ряде муниципалитетов Югры. По словам полпреда, этот вопрос требует больших финансовых вложений, но его необходимо решать совместными усилиями всех органов власти.
Напомним, что на этой неделе жители Пыть-Яха собирали подписи под обращением в адрес полпреда президента РФ Николая Цуканова с просьбой вмешаться в ситуацию, сложившуюся в городе вокруг чистой воды. Проблема не решается в течение многих лет, в то же время правоохранительными органами было возбуждено несколько уголовных дел на чиновников и руководителей коммунальных предприятий по факту злоупотреблений и нецелевого использования средств, направленных на решение вопроса.
«Пока я такого письма не получил, но в интернете читал, что такое обращение есть и сбор подписей людей ведется активно. Это замечательно, это такой аутсорсинг, когда люди через электронные ресурсы и СМИ обращаются к власти. Могу сказать, что вопрос находится на контроле, уже свои поручения я дал. Проблема с чистой водой для округа в целом — очень серьезная, и не одного дня. Только порядка 45% воды в регионе в нормативном состоянии. Самое главное, что у региона есть понимание этой проблемы. В любом случае вопрос надо решать, мы постараемся найти инструменты со всеми органами власти, чтобы отрегулировать эту проблему», — прокомментировал ситуацию корреспонденту «ФедералПресс» Николай Цуканов.
Фото: Людмила Осьминкина
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