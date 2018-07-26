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Спорткомплекс стоимостью 120 млн рублей построят во Владимирской области к концу 2018 года
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Спорткомплекс стоимостью 120 млн рублей построят во Владимирской области к концу 2018 года 

ТАСС 43 минуты назад
ТАСС, 26 июля. Более 120 млн рублей из бюджета Владимирской области выделено на строительство двухэтажного спортивного комплекса в городе Киржаче. Завершить работы планируется к концу 2018 года, сообщает в четверг пресс-служба регионального правительства.
"В конце 2018 года планируется завершить строительство спортивного комплекса с бассейном и тренажерным залом рядом с одной из самых крупных школ города Киржача. Строительство ведется за счет областного бюджета. На реализацию проекта направлено более 120 млн рублей", — сказали в пресс-службе.
Здание комплекса будет двухэтажным, на первом этаже — гардероб, кабинеты сотрудников, в том числе врача, буфет и технические помещения. На втором — бассейн на пять дорожек по 25 метров, тренажерный зал, зрительские трибуны. «Здание оснастят автономной блочно-модульной котельной и дизель— генераторной установкой», — отметили в пресс-службе.
Планируется, что в спорткомплексе будут проводиться соревнования регионального и межрегионального уровней.
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