Спорткомплекс стоимостью 120 млн рублей построят во Владимирской области к концу 2018 года

ТАСС , 26 июля. Более 120 млн рублей из бюджета Владимирской области выделено на строительство двухэтажного спортивного комплекса в городе Киржаче . Завершить работы планируется к концу 2018 года, сообщает в четверг пресс-служба регионального правительства.

"В конце 2018 года планируется завершить строительство спортивного комплекса с бассейном и тренажерным залом рядом с одной из самых крупных школ города Киржача. Строительство ведется за счет областного бюджета. На реализацию проекта направлено более 120 млн рублей", — сказали в пресс-службе.

Здание комплекса будет двухэтажным, на первом этаже — гардероб, кабинеты сотрудников, в том числе врача, буфет и технические помещения. На втором — бассейн на пять дорожек по 25 метров, тренажерный зал, зрительские трибуны. «Здание оснастят автономной блочно-модульной котельной и дизель— генераторной установкой», — отметили в пресс-службе.

Планируется, что в спорткомплексе будут проводиться соревнования регионального и межрегионального уровней.