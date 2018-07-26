Международный православный молодежный форум состоится в Москве 23 августа

Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретится и пообщается с участниками III международного православного молодежного форума, который пройдет 23 августа в павильоне №75 на ВДНХ, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета форума.

Этим летом направить свой вопрос святейшему патриарху Московскому и всея Руси Кириллу может любой желающий. Для этого нужно зайти на официальный сайт форума и заполнить короткую форму.

«Ответы на самые важные, интересные и актуальные из этих вопросов патриарх даст во время своего выступления на III Международном православном молодежном форуме», — говорится в сообщении.

Помимо общения с патриархом, участников ждет презентация 50 молодежных проектов. Для форума были отобраны только самые значимые и уникальные проекты в сферах волонтерства и цифровых технологий, ремесел и сельского хозяйства, архитектуры и дизайна, культуры и спорта.

Заранее познакомиться с этими и многими другими проектами, выбрать лучший и проголосовать за него также можно на официальном сайте форума. Наиболее перспективные и общественно значимые проекты из представленных на форуме будут отмечены грантами патриарха и мэра Москвы на их дальнейшее развитие.

Уже на самом форуме, 23 августа, посетители увидят подробные презентации этих проектов в виде увлекательных интерактивных программ — мастер-классов, спортивных тренировок, выставок, интеллектуальных игр.

Кроме того, им представится возможность пообщаться с авторами проектов: те расскажут посетителям, как превратить идею в стартап, а стартап — в общественно значимый проект. На форуме молодые люди смогут получить новые знания и навыки, обменяться профессиональным опытом или определиться с профессией.