Эксперт: Багдад не допустит отделения нефтеносного региона Басра

Басра — расположенный на юге нефтеносный и транзитный регион Ирака — требует референдума по вопросу автономии от Багдада. Премьер-министру Ирака Хейдару аль-Абади уже был отправлен соответствующий запрос, но иракские СМИ 26 июля со ссылкой на источники в правительстве сообщили, что «попытки получить независимость обречены на неудачу». В первую очередь потому, что Багдад не намерен выделять средства из бюджета разоренной войной с террористами страны на организацию референдума среди потенциальных сепаратистов.

Между тем в самом регионе Басра уже более двух недель продолжаются протесты, вызванные нехваткой в регионе электричества, водоснабжения, устаревшей инфраструктурой, высокой безработицей, коррупцией. Ситуацию усугубляет жара: в Басре сейчас около +50 градусов в тени. Люди требуют от центральных властей наладить нормальную жизнь и оставлять больше вырученных от продажи нефти средств в региональном бюджете. Как сообщают правозащитники, в стычках с полицией уже погибли 14 человек, сотни ранены. При этом представители местных властей поддерживают идею автономии Басры, подчеркивая, что это конституционное право. При этом региональные чиновники предлагают разные варианты автономии, от федерализации до полного отделения. Шиитский регион Басра уже выступал с идеями автономии в 2008 году, однако тогдашний премьер-министр Ирака Нури аль-Малики заморозил инициативу, несмотря на то, что суд признал требования Басры законными.

"Сейчас Багдад будет пытаться погасить недовольство в регионе, обещая решить все проблемы, — рассказал «РГ» программный координатор Российского совета по международным делам Руслан Мамедов . — Главное для центра — не допустить разрастания недовольства. В этом смысле очень плохо, что уже появились жертвы, ситуация может обостриться и выйти из-под контроля".

Хотя парламентские выборы в Ираке прошли еще 12 мая, парламент все еще не определился с новым премьер-министром и президентом. Поэтому пока что у власти остается премьер Хейдар аль-Абади, в чьих руках находятся все рычаги. «Очень похоже, что ситуацию в Басре раскачивают силы, стремящиеся надавить на формирование правительства, — считает Мамедов. — Как только будут избраны премьер и президент, волнения, скорее всего, пойдут на спад. Но только если не будет перейдена опасная черта и манифестации не превратятся в бунт».

В настоящее время известно, что Абади пообещал предоставить Басре порядка 17 миллионов долларов на ремонт водопроводов и энергосетей, а также создать 10 тысяч рабочих мест.

Между тем Багдад доказал на примере Иракского Курдистана, что обладает возможностями справиться со стремящимися к автономии регионами. Референдум о независимости Иракского Курдистана, прошедший в сентябре 2017 года, был признан недействительным, и в настоящее время власти в Эрбиле координируют свои решения с Багдадом, а ключевые точки, такие как аэропорты, дороги, нефтетерминалы, находятся под контролем федеральной армии. При этом сама тема независимого Курдистана звучит значительно реже, чем осенью прошлого года.