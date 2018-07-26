Проект строительства ростовского метро разработает «Мосметрострой» 

Генеральный директор «Мосметростроя Сергей Жуков в своем интервью »Известиям» заявил, что его компания рассматривает возможность строительства метрополитена в ряде крупных городов России, среди них и донская столица.
Сейчас ведется анализ возможностей строительства метрополитена в Ростове, Екатеринбурге и Челябинске. «Недаром в советское время были определённые расчёты, согласно которым, если население в городе превышает миллион человек, там надо строить метро», — заявил глава «Мосметростроя».
Проект городского метро является одним из центральных мест стратегии социально-экономического развития региона на период до 2030 года. Однако построить такой масштабный объект исключительно на средства бюджета Ростовской области невозможно. «На сегодняшний день предпроектное рассмотрение вопроса продолжается — при наличии софинансирования из федерального бюджета правительство Ростовской области и администрация Ростова-на-Дону будут готовы к активной фазе реализации проекта», — ранее заявляла пресс-служба Минтранса.
Губернатор региона неоднократно заявлял, что проект строительства метро следует проработать и тема «не забыта и не закрыта». Проектов строительства метрополитена уже забраковано больше десятка. Был и монорельс, и городской трамвай. В ноябре прошлого года власти Ростова выдвинули на рассмотрение проект метротрама. Он предполагает, что существующие трамвайные линии частично уберут под землю. Опыт такого рода в России имеется, самый яркий его пример есть в Волгограде, где уже не первый десяток лет существует подобное сообщение.