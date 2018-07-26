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Главы стран БРИКС приняли итоговую декларацию саммита
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Главы стран БРИКС приняли итоговую декларацию саммита 

Деловая газета «Взгляд» 47 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
По итогам десятого саммита стран БРИКС в Йоханнесбурге главы Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР подписали итоговую декларацию.
Документ принят после заседания лидеров БРИКС в расширенном составе, прошедшего в конференц-центре «Сэндтон», передает ТАСС.
Помощник президента России Юрий Ушаков ранее сообщал, что страны БРИКС в декларации подвели итоги совместной деятельности за прошедшее десятилетие, а также отразили согласованные подходы к развитию объединения.
Напомним, в среду в Йоханнесбурге открылся десятый саммит глав государств БРИКС. Выступая на заседании в расширенном составе, президент России Владимир Путин призывал активнее налаживать партнерство в сфере цифровой экономики в рамках БРИКС.
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