Главы стран БРИКС приняли итоговую декларацию саммита 

По итогам десятого саммита стран БРИКС в Йоханнесбурге главы Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР подписали итоговую декларацию.
Документ принят после заседания лидеров БРИКС в расширенном составе, прошедшего в конференц-центре «Сэндтон», передает ТАСС.
Помощник президента России Юрий Ушаков ранее сообщал, что страны БРИКС в декларации подвели итоги совместной деятельности за прошедшее десятилетие, а также отразили согласованные подходы к развитию объединения.
Напомним, в среду в Йоханнесбурге открылся десятый саммит глав государств БРИКС. Выступая на заседании в расширенном составе, президент России Владимир Путин призывал активнее налаживать партнерство в сфере цифровой экономики в рамках БРИКС.