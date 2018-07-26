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Москвичка-алкоголичка устроила террор в реабилитационном центре Костромы
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Москвичка-алкоголичка устроила террор в реабилитационном центре Костромы 

Kostroma.Today 43 минуты назад
Фото: Kostroma.Today
Москвичка лечилась от алкоголизма в костромском реабилитационном центре и напала с ножом на другого пациента, узнал KOSTROMA.TODAY. Долго прожить без спиртного она не смогла.
По информации пресс-службы Димитровского суда, мужчина следил за порядком в реабилитационном центре, когда руководителя не было на месте. В один апрельский день он был за главного, и в этот же день между ним и москвичкой произошла ссора.
Конфликт заставил женщину выйти из реабилитационного центра и нарушить его главное правило: выпить. Когда она вернулась, костромич сразу понял, что та приняла на грудь и потребовал, чтобы она немедленно покинула центр.
Женщину это взбесило. Она метнулась на кухню и схватила нож. С оружием в руке она подстерегла мужчину в коридоре и вонзила ему лезвие в живот.
Против женщины возбудили уголовное дело. Раненый мужчина выжил и попросил не наказывать её строго. Суд приговорил её к 2 годам общего режима.
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