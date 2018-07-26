Москвичка-алкоголичка устроила террор в реабилитационном центре Костромы

Москвичка лечилась от алкоголизма в костромском реабилитационном центре и напала с ножом на другого пациента, узнал KOSTROMA.TODAY. Долго прожить без спиртного она не смогла.

По информации пресс-службы Димитровского суда, мужчина следил за порядком в реабилитационном центре, когда руководителя не было на месте. В один апрельский день он был за главного, и в этот же день между ним и москвичкой произошла ссора.

Конфликт заставил женщину выйти из реабилитационного центра и нарушить его главное правило: выпить. Когда она вернулась, костромич сразу понял, что та приняла на грудь и потребовал, чтобы она немедленно покинула центр.

Женщину это взбесило. Она метнулась на кухню и схватила нож. С оружием в руке она подстерегла мужчину в коридоре и вонзила ему лезвие в живот.

Против женщины возбудили уголовное дело. Раненый мужчина выжил и попросил не наказывать её строго. Суд приговорил её к 2 годам общего режима.