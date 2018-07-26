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Евгений Примаков: Нападение на представителя прессы необходимо приравнивать к нападению на общественно значимое лицо
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Евгений Примаков: Нападение на представителя прессы необходимо приравнивать к нападению на общественно значимое лицо 

САРАТОВ24 45 минут назад
Фото: САРАТОВ24
Общественник, журналист Евгений Примаков принял участие в мероприятиях всероссийского конкурса телевизионных фильмов и программ «Мир права»
Открытие 10-го юбилейного конкурса «Мир права» состоялось в четверг, 26 июля, в Саратовской государственной юридической академии. В дискуссии на тему разнополярных мнений в СМИ «Свобода мнений» принял участие общественник, журналист Евгений Примаков.
На встрече были подробно рассмотрены вопросы, касающиеся работы и ответственности журналистов и соблюдения ими действующего законодательства и этических норм, деятельности Роскомнадзора, различных правовых аспектов. Отвечая на один из поступивших вопросов, Евгений Примаков подчеркнул, что важным моментом в работе журналиста он считает увлеченность своим делом, адекватность людей в профессии и соблюдение ими определенных норм и правил.
«Дискуссия прошла интересно и практично. Были разобраны различные случаи, которые возникают у журналистов в их профессиональной деятельности. Она в очередной раз доказала, что в нашей стране существует реальная свобода мнений», — сказал Примаков.
Непосредственно на открытии конкурса «Мир права» Евгений Примаков отметил, что журналисту в своей работе необходима качественная правовая подготовка, которую необходимо получать в профильных вузах. «Меня радует внимание журналистского сообщества к теме права. Обсуждается вопрос о том, какие правовые нормы нужны, чтобы защищать журналиста. На мой взгляд, нападение на представителя прессы необходимо приравнивать к нападению на общественно значимое лицо. Потому что это по сути атака на аудиторию, ради которой работает журналист», — подчеркнул он.
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