В Березовском заведующая садиком устроила на работу «мертвые души» и получала за них зарплату 

Березовский городской суд признал 41-летнюю заведующую детским садом № 25 в поселке Лосином Елену Филатову виновной в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения. В суде установлено, что за пять лет Филатова похитила больше 2,4 миллиона рублей, выделенных из средств бюджета для финансирования детского сада.
— В период с января 2011 по декабрь 2016 года Елена Филатова, используя свое служебное положение, издала и подписала приказы о приеме на работу старшего воспитателя (с совмещением должности музыкального работника), машинистку по стирке и ремонту спецодежды (с совмещением должности кастелянши), а также делопроизводителя (с совмещением должности кладовщика). При этом фактически указанные лица к работе не приступали, — рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.
В ведомстве заметили, что «мертвые души» на самом деле проживали в другом регионе — в городе Пыть-Ях в ХМАО.
Елена Филатова на протяжении нескольких лет получала зарплату за числившихся сотрудников. В прокуратуре подчеркнули, что к реально работающим сотрудникам размер начислений и стимулирующих выплат каждый раз определялся индивидуально. При этом для фиктивных работников выплаты были регулярны и производились в полном объеме.
Суд приговорил Елену Филатову к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Истории о фиктивном трудоустройстве для Екатеринбурга не редкость. Например, в городе судят директора школы, который устроил на работу падчерицу, платил ей зарплату, но в реальности в школе она даже не появлялась.