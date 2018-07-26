В Березовском заведующая садиком устроила на работу «мертвые души» и получала за них зарплату

Березовский городской суд признал 41-летнюю заведующую детским садом № 25 в поселке Лосином Елену Филатову виновной в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения. В суде установлено, что за пять лет Филатова похитила больше 2,4 миллиона рублей, выделенных из средств бюджета для финансирования детского сада.

— В период с января 2011 по декабрь 2016 года Елена Филатова, используя свое служебное положение, издала и подписала приказы о приеме на работу старшего воспитателя (с совмещением должности музыкального работника), машинистку по стирке и ремонту спецодежды (с совмещением должности кастелянши), а также делопроизводителя (с совмещением должности кладовщика). При этом фактически указанные лица к работе не приступали, — рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.

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Елена Филатова на протяжении нескольких лет получала зарплату за числившихся сотрудников. В прокуратуре подчеркнули, что к реально работающим сотрудникам размер начислений и стимулирующих выплат каждый раз определялся индивидуально. При этом для фиктивных работников выплаты были регулярны и производились в полном объеме.

Суд приговорил Елену Филатову к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима . Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.