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В Пензе из-за перекрытия дороги изменили схему движения маршруток №№ 18 и 34
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В Пензе из-за перекрытия дороги изменили схему движения маршруток №№ 18 и 34 

PNZdrive 45 минут назад
Фото: PNZdrive
Власти Пензы предупредили горожан об изменении схемы движения ряда автобусных маршрутов с 21.00 часов вечера 25 июля до 12.00 часов дня 27 июля.
Такая мера необходима для оперативного завершения капитального ремонта участка тепломагистрали №13 по улице Каракозова в районе административного здания №3 по улице Насосной. Участок этой дороги будет перекрыт, поэтому микроавтобусам, обслуживающим маршруты №№ 18, 34, придется ехать объездными путями.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, движение маршруток № 18 будет направлено по следующей схеме движения: с улицы Каракозова по улицам Саранской — Егорова — Литвинова — Литвинова Поляна — Чапаева — Кл. Цеткин — Долгорукова — Кл. Цеткин — Дружбы — Чаадаева — Луначарского и далее по маршруту в обоих направлениях.
Движение микроавтобусов № 34 направлено: с улицы Каракозова по улицам Саранской — Егорова — Литвинова — Литвинова Поляна — Чапаева — Кл. Цеткин — Долгорукова — Кл. Цеткин — Дружбы — Чаадаева — Луначарского — Старо-Черкасская — Огородная — Сурская и далее по маршруту в обоих направлениях.
Конечная остановка автобусов малого класса маршрутов №№ 18, 34 временно организована по улице Каракозова, рядом с остановкой «Пенза-4».
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