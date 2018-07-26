Более тысячи мирных жителей погибли при ударах коалиции в Сирии и Ираке

"Основываясь на доступной информации, по оценке Совместной объединенной оперативной группы (CJTF-OIR), не менее 1059 гражданских лиц были непреднамеренно убиты в результате ударов коалиции с начала операции «Непоколебимая решимость», — говорится в заявлении.

По состоянию на конец июня эта цифра составляла 939 человек.

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