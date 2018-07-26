Школьная ярмарка откроется в Симферополе в конце июля 

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл — РИА Новости Крым. 30 июля в Симферополе откроется школьная ярмарка. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
Торговые ряды расположатся на аллее от подземного перехода по проспекту Кирова, 39а до Симферопольского музыкального училища им. П. Чайковского.
"Школьная ярмарка будет проходить в ставшем уже традиционном для симферопольцев месте, — рассказала начальник местного управления торговли и бытового обслуживания населения Инна Шевченко. — На ней представят товары, в первую очередь, отечественного производства по доступным для потребителей ценам".
Покупателям предложат широкий ассортимент: школьные одежду и обувь, письменные и канцелярские товары, учебную литературу.
Торговые ряды будут работать ежедневно с 8:00 до 17:00.
В администрации не уточнили, до какого числа будет открыта ярмарка.