Школьная ярмарка откроется в Симферополе в конце июля

Торговые ряды расположатся на аллее от подземного перехода по проспекту Кирова, 39а до Симферопольского музыкального училища им. П. Чайковского.

"Школьная ярмарка будет проходить в ставшем уже традиционном для симферопольцев месте, — рассказала начальник местного управления торговли и бытового обслуживания населения Инна Шевченко . — На ней представят товары, в первую очередь, отечественного производства по доступным для потребителей ценам".

Покупателям предложат широкий ассортимент: школьные одежду и обувь, письменные и канцелярские товары, учебную литературу.

Торговые ряды будут работать ежедневно с 8:00 до 17:00.

В администрации не уточнили, до какого числа будет открыта ярмарка.