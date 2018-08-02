В предвыборную программу С. Собянина войдут предложения жителей всех районов Москвы

В предвыборную программу кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина войдут предложения горожан для каждого района столицы. Это сообщается на официальном сайте С. Собянина и его избирательного штаба.

«В мой избирательный штаб поступило огромное количество наказов от москвичей. Большинство вопросов касается конкретных проблем в конкретных районах. Сам я два-три раза в неделю встречаюсь с жителями. Каждая встреча — это два часа общения, когда мы в деталях обсуждаем десятки проблем местной жизни: от поликлиник и спорта до благоустройства и долгостроев, которые мозолят людям глаза», — написал С. Собянин.

Он сообщил, что за последние годы в городе значительно улучшилось качество городской среды и работы городских служб, были приведены в порядок дворы и созданы новые парки. Были ликвидированы очереди в детские сады, улучшено школьное образование, открылись МФЦ. «Тем не менее, не все городские программы дошли до каждого района. В одном районе по-прежнему не хватает мест отдыха. В другом — нет центра социального обслуживания. В третьем — еще что-то мешает нормально жить. Эти проблемы нельзя решить „в среднем“ по городу. Их надо решать конкретно в каждом районе», — подчеркнул кандидат.

Также в сообщении говорится, что главная задача «Моего района» — создание равных условий для жителей всех районов Москвы на максимально возможном высоком уровне.

Отмечается, что каждая программа «Мой район» будет содержать план действий, который предполагает реконструкцию и переоснащение городских поликлиник, строительства детских садов, школ и центров соцобслуживания. Будут реконструироваться музыкальные и художественные школы, расширены возможности для дополнительного образования детей в средних школах и домах детского творчества. Помимо этого в рамках программ появятся новые ФОКи с бассейнами, ледовыми катками и легкоатлетическими манежами, а также площадки для воркаута и новые велодорожки.

«У каждого района должно быть свое сердце — живое привлекательное пространство, куда можно прийти, чтобы пообщаться и хорошо провести время. Ничего нового здесь придумывать не надо. Лучшим пространством для общения являются районные библиотеки и дома культуры. Но чтобы они вновь стали привлекательными, их тоже требуется привести в порядок», — пояснил С. Собянин.

Кроме того, будут благоустраиваться набережные Москвы-реки, Яузы и берегов малых рек, а также в каждом районе появятся свои видовые места и променады.

«Если забор можно убрать, его нужно убрать. Если забор нельзя убрать, нужно постараться хотя бы сделать его прозрачным. Эту политику мы будем проводить в отношении всех огороженных территорий. Кроме того, в Москве много ведомственных музеев и спортивных сооружений, например, в университетах. Будем работать с их руководителями, чтобы они открывали свои двери для всех москвичей», — добавил кандидат.

При этом продолжится работа и с уже запущенными программами: реновацией жилфонда столицы, метрострояением и созданием Московских центральных диаметров, установкой уличных фонарей, модернизацией городской системы видеонаблюдения.

«Программы «Мой район» — не формальные программы под выборы. Это — подвижные, постоянно обновляющиеся и постоянно действующие программы для комплексного развития районов Москвы, учитывающие пожелания жителей и возможности нашего города», — подытожил С. Собянин.

Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования — 9 сентября 2018 г.