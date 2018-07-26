Почти 150 заявлений подали в суд на коммунальных должников Алтуфьева

На должников, не плативших за коммунальные услуги больше шести месяцев, в суд поданы заявления по 148 адресам на общую сумму 6 003 361 рубль. Всего же в Алтуфьеве насчитывается 878 таких неплательщиков. Об этом сообщили в «Жилищнике» района.

— Уже подготовлены и будут поданы в суд после оплаты госпошлины еще 72 заявления на сумму 2 846 257 рублей. Если срок неуплаты не превышает шести месяцев, проводится досудебная работа. Предупреждения отправлены 9 760 должникам, а также работает система автодозвона, которая напоминает о необходимости заплатить за ЖКУ, — отметили в ГБУ.

Кроме того, с должниками в Алтуфьеве за 2018 год заключено 90 договоров о реструктуризации на 5 604 286 рублей. Такие договоры позволяют выплатить долг постепенно. (ео)