Ещё
Почти 150 заявлений подали в суд на коммунальных должников Алтуфьева
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Почти 150 заявлений подали в суд на коммунальных должников Алтуфьева 

Управа Алтуфьевского района 36 минут назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
На должников, не плативших за коммунальные услуги больше шести месяцев, в суд поданы заявления по 148 адресам на общую сумму 6 003 361 рубль. Всего же в Алтуфьеве насчитывается 878 таких неплательщиков. Об этом сообщили в «Жилищнике» района.
— Уже подготовлены и будут поданы в суд после оплаты госпошлины еще 72 заявления на сумму 2 846 257 рублей. Если срок неуплаты не превышает шести месяцев, проводится досудебная работа. Предупреждения отправлены 9 760 должникам, а также работает система автодозвона, которая напоминает о необходимости заплатить за ЖКУ, — отметили в ГБУ.
Кроме того, с должниками в Алтуфьеве за 2018 год заключено 90 договоров о реструктуризации на 5 604 286 рублей. Такие договоры позволяют выплатить долг постепенно. (ео)
Управа Алтуфьевского района: последние новости
Автор-исполнитель Александр Жданов выступил в ЦСО «Алтуфьевский» Участники «Московского долголетия» из Алтуфьева побывали на фестивале «Свежесть лета» в СВАО Асфальт отремонтировали во дворе на Инженерной
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Adidas рассказал о «жучке Путина» в мяче для Трампа57
Супруга Караченцова поделилась нерадостными новостями19
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР112
С Крымским мостом может произойти страшное438
Британия подняла истребители из-за Су-2453
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:04
Британия подняла истребители из-за Су-24
Армия Европа
00:50
Чурикова слила эксклюзив о Лепсе
Шоу-бизнес
00:36
Россияне смогут выбрать дату регистрации брака
Общество Политика
02:50
В Киеве военный поджег себя возле Минобороны
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение