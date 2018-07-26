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Пенсионеров Алтуфьева научат танцевать зумбу
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Пенсионеров Алтуфьева научат танцевать зумбу 

Управа Алтуфьевского района 36 минут назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
Бесплатные занятия для пенсионеров по зумбе — танцевальной фитнес-программе на основе популярных латиноамериканских ритмов, адаптированной для людей старшего поколения, — организованы в филиале «Алтуфьевский» территориального центра социального обслуживания «Бибирево».
— Во время занятий участники прорабатывают все проблемные зоны: живот, бедра, ягодицы, в том числе задействовав самые глубокие мышцы, — уточнили в центре.
Как подчеркнули в ЦСО, занятия по зумбе организованы в рамках программы «Московское долголетие», поэтому желающим присоединиться необходимо заранее прийти в центр по адресу Путевой проезд, д. 20, корп. 2, с паспортом и СНИЛС, чтобы заполнить анкету. Также участникам предложат наиболее удобное для них время занятий, которые проходят по вторникам и пятницам: 10.00, 11.00 или 12.00. (ис)
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