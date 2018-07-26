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В 600 тысяч рублей оценил проводник поезда свои услуги по передаче конверта
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В 600 тысяч рублей оценил проводник поезда свои услуги по передаче конверта 

Vyatka-grad.ru 51 минуту назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Житель Кирова воспользовался услугами дорого «курьера»: он попросил проводника поезда передать конверт с суммой 1,8 млн рублей своему приятелю в Усинске.
Но расписку в получении обозначенной суммы с последнего не взял. В итоге получатель не досчитался 600 тысяч рублей и обратился в полицию.
«В дежурную часть Кировского ЛО МВД России на транспорте поступило заявление о пропаже крупной суммы денег у жителя города Кирова путем транспортировки ее через железнодорожный транспорт. На данный момент сотрудниками Кировского ЛО МВД России на транспорте ведутся оперативно-розыскные мероприятия, устанавливаются все факты произошедшего», — прокомментировали в Кировском ЛО МВД России на транспорте.
Фото (тематическое) — nepsite.ru
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