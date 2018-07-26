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Столицу украсили шесть миллионов цветов бегонии
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Столицу украсили шесть миллионов цветов бегонии 

Ясенево 52 минуты назад
Фото: Ясенево
Более 6 миллионов цветов бегонии вырастили для украшения московских клумб этим летом. Об этом сообщается на сайте интернет-газеты «Южное Бутово» со ссылкой на пресс-службу комплекса городского хозяйства Москвы.
К летнему сезону специалисты предприятия «Озеленение» вырастили для украшения столичных клумб более 6 миллионов цветов бегонии. В цветочном оформлении Москвы уже несколько лет используется два вида бегонии: изящная и клубневая. В общей сложности 25 сортов, которые создают богатую цветовую гамму от бело-розового до малинового и оранжевого. Чтобы обеспечить здоровье растений, их своевременное и продолжительное цветение после высадки, в теплицах «Озеленение» создают все необходимые условия: поддерживают температуру, обеспечивают дополнительную подсветку и другое, — отметили в пресс-службе.
За высадку бегонии в столице москвичи проголосовали на портале «Активный гражданин». Ведь этот цветок, красив, неприхотлив и разнообразен.
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