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В Смоленской области полицейские рассказали об основах кибербезопасности ребятам из профильной смены «Патриот»
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В Смоленской области полицейские рассказали об основах кибербезопасности ребятам из профильной смены «Патриот» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 52 минуты назад
В рамках Всероссийской акции МВД России «Безопасный Интернет — детям» сотрудники регионального УМВД провели урок кибербезопасности для участников правоохранительно-патриотической смены.
Сотрудники пресс-службы и отдела «К» УМВД России по Смоленской области в доступной форме рассказали ребятам об опасностях, которые могут подстерегать их на просторах Интернета. Подростки узнали, кто такие «тролли», почему следует их «не кормить», какими должны быть пароли к аккаунтам, чтобы их не взломали, почему нельзя никому сообщать свои персональные данные, какие способы мошенничества распространены в виртуальном мире и как их избежать.
Ребята внимательно слушали сотрудников УМВД, активно участвовали в диалоге, задавали интересующие их вопросы. К концу занятия некоторые из них захотели стать киберполицейскими и интересовались, какое для этого необходимо образование.
Для закрепления полученных знаний для подростков был проведён тест, а также вручены красочные памятки с информацией об основах безопасного пользования Интернетом. Ребята признались, что проведённый урок оказался для них очень интересным и полезным.
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