Ещё
Нижегородские пенсионеры, обратившихся на биржу труда, находят работу по душе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Нижегородские пенсионеры, обратившихся на биржу труда, находят работу по душе 

Нижегородская правда 52 минуты назад
Фото: Нижегородская правда
фото pixabay.comНижегородские пенсионеры, обратившихся на биржу труда, находят работу по душе Активное долголетие — тренд 21 века. Пенсионный возраст — не повод сидеть без дела. Если есть силы, энергия и желание реализовать свои способности и умения. 5500 нижегородцев пенсионного и предпенсионного возраста ежегодно обращаются в Центр занятости Нижнего Новгорода. 85% обратившихся находит работу по душе.
Молодая пенсионерка Елена Федосеева работает в Автозаводском парке. Работу мастера по озеленению она нашла при помощи Центра занятости. В парке треть коллектива — пенсионеры. Работодатели с радостью берут на работу людей старшего возраста — они более активны, исполнительны, аккуратны.
«Мы с удовольствием берем на работу как пенсионеров, так и граждан предпенсионного возраста. Предлагаем вакансии уборщика территории, рабочих зеленого хозяйства, операторов комплекса аттракционов. С людьми старшего возраста нам очень нравится работать — они более активны, исполнительны, аккуратны в своей работе. Причем в нашем парке работает более 30 процентов пенсионеров», — сообщила заместитель директора по благоустройству и озеленению Автозаводского парка Юлия Конькова.
По данным нижегородского Центра занятости населения, в среднем в год к ним обращается 2500 граждан предпенсионного возраста и 3000 пенсионеров. 85 процентов трудоустраивается.
«Вакансии, которые нам дают работодатели, актуальны для всех категорий граждан. Поэтому, если пенсионеры конкурентноспособны на рынке труда, то они легко трудоустраиваются по предоставленным вакансиям. Если возникают какие-то сложности, то тогда мы предлагаем людям пройти профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование, с целью получения профессии и специальностей востребованных на рынке труда», — отметила начальник отдела трудоустройства Центра занятости населения Нижнего Новгорода Валерия Щербакова.
На курсах профподготовки пенсионеры могут получить профессию кладовщика, бухгалтера, охранника, лифтера, флориста, парикмахера, изучить сметное дело и программирование. Эти вакансии сегодня очень востребованы на рынке труда.
Нижегородские пенсионеры, которым необходима помощь в трудоустройстве, могут обратиться в нижегородский центр занятости населения по адресу:Нижний Новгород, улица Рождественская, дом 24А. Телефон горячей линии 8 (831) 421-44-06. Сайт — czn.nnov.ru
Нижегородская правда: последние новости
Нижегородцы увидят «кровавую Луну» В Нижнем Новгороде пройдет праздник воздухоплавания Денис Москвин и Глеб Никитин провели личный прием граждан
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Adidas рассказал о «жучке Путина» в мяче для Трампа57
Супруга Караченцова поделилась нерадостными новостями19
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР112
С Крымским мостом может произойти страшное436
Британия подняла истребители из-за Су-2452
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:04
Британия подняла истребители из-за Су-24
Армия Европа
00:50
Чурикова слила эксклюзив о Лепсе
Шоу-бизнес
00:36
Россияне смогут выбрать дату регистрации брака
Общество Политика
02:50
В Киеве военный поджег себя возле Минобороны
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение