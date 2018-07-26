Нижегородские пенсионеры, обратившихся на биржу труда, находят работу по душе

фото pixabay.comНижегородские пенсионеры, обратившихся на биржу труда, находят работу по душе Активное долголетие — тренд 21 века. Пенсионный возраст — не повод сидеть без дела. Если есть силы, энергия и желание реализовать свои способности и умения. 5500 нижегородцев пенсионного и предпенсионного возраста ежегодно обращаются в Центр занятости Нижнего Новгорода. 85% обратившихся находит работу по душе.

Молодая пенсионерка Елена Федосеева работает в Автозаводском парке. Работу мастера по озеленению она нашла при помощи Центра занятости. В парке треть коллектива — пенсионеры. Работодатели с радостью берут на работу людей старшего возраста — они более активны, исполнительны, аккуратны.

«Мы с удовольствием берем на работу как пенсионеров, так и граждан предпенсионного возраста. Предлагаем вакансии уборщика территории, рабочих зеленого хозяйства, операторов комплекса аттракционов. С людьми старшего возраста нам очень нравится работать — они более активны, исполнительны, аккуратны в своей работе. Причем в нашем парке работает более 30 процентов пенсионеров», — сообщила заместитель директора по благоустройству и озеленению Автозаводского парка Юлия Конькова.

По данным нижегородского Центра занятости населения, в среднем в год к ним обращается 2500 граждан предпенсионного возраста и 3000 пенсионеров. 85 процентов трудоустраивается.

«Вакансии, которые нам дают работодатели, актуальны для всех категорий граждан. Поэтому, если пенсионеры конкурентноспособны на рынке труда, то они легко трудоустраиваются по предоставленным вакансиям. Если возникают какие-то сложности, то тогда мы предлагаем людям пройти профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование, с целью получения профессии и специальностей востребованных на рынке труда», — отметила начальник отдела трудоустройства Центра занятости населения Нижнего Новгорода Валерия Щербакова.

На курсах профподготовки пенсионеры могут получить профессию кладовщика, бухгалтера, охранника, лифтера, флориста, парикмахера, изучить сметное дело и программирование. Эти вакансии сегодня очень востребованы на рынке труда.

Нижегородские пенсионеры, которым необходима помощь в трудоустройстве, могут обратиться в нижегородский центр занятости населения по адресу:Нижний Новгород, улица Рождественская, дом 24А. Телефон горячей линии 8 (831) 421-44-06. Сайт — czn.nnov.ru