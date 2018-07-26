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Прокуратура проверит действия администрации Ижевска по увольнению Артема Богданова
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Прокуратура проверит действия администрации Ижевска по увольнению Артема Богданова 

ИА «Сусанин» 51 минуту назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Прокуратура проверит действия администрации Ижевска по увольнению бывшего начальника управления благоустройства и транспорта Артема Богданова. Об этом в четверг, 24 июля, журналистам рассказал начальник отдела по надзору за противодействием коррупции Ришат Файдуллин.
Ведомство при проверке в действиях Богданова выявило конфликт интересов.
«Нарушения являлись в том, что он принимал участие в заседании конкурсной комиссии, участником конкурса являлась аффилированная им фирма. Это один факт и второй факт — это опять же принятие определенных решений по оплате задолженностей по контрактам перед аффилированной фирмой при наличии задолженности перед другими исполнителями контракта», — сказал Файдуллин.
Напомним, 20 июля стало известно, что Богданов покидает администрацию Ижевска.
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