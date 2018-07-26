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Для жителей Рождественской улицы проведут конкурсы и викторины
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Для жителей Рождественской улицы проведут конкурсы и викторины 

Управа района Некрасовка 35 минут назад
Фото: Управа района Некрасовка
Интерактивную программу с конкурсами для жителей района Некрасовка проведут в субботу, 28 июля, на улице Рождественская, дом 21, корп. 6. Об этом рассказали в администрации досугово-спортивного центра «Некрасовка».
— В рамках празднования Дня загадывания загадок будут организованы фитнес-зарядка, а также развлечения для детей и конкурсная программа для всех желающих, — уточнила заместитель руководителя центра Ирина Михайлова.
Праздник начнется в 11.00. Принять участие в мероприятии могут все желающие. (ис)
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