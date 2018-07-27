В Алешкинском лесу организуют «Жукофест»

В пятницу, 10 августа, в Алешкинском лесу неподалеку от Куркина пройдет экомарафон «Жукофест».

— Приглашаем всех принять участие в ежегодном экологическом празднике «Жукофест». Участников ждет знакомство с самым многочисленным отрядом насеко332 мых — жесткокрылыми. Также пройдут тематические викторины, на которых можно будет узнать о стадиях развития насекомых, о разнообразии мест их обитания. Все желающие смогут принять участие в творческом мастер-классе и изготовить собственного жука, — рассказали в пресс-службе Мосприроды

Для участия в мероприятии приглашаются дети в возрасте от пяти лет и взрослые. Начало в 11.00. Место сбора: входная группа в парк.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (499) 557-03-48. (ск)