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В Алешкинском лесу организуют «Жукофест»
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В Алешкинском лесу организуют «Жукофест» 

Управа района Куркино 1 час назад
Фото: Управа района Куркино
В пятницу, 10 августа, в Алешкинском лесу неподалеку от Куркина пройдет экомарафон «Жукофест».
— Приглашаем всех принять участие в ежегодном экологическом празднике «Жукофест». Участников ждет знакомство с самым многочисленным отрядом насеко332 мых — жесткокрылыми. Также пройдут тематические викторины, на которых можно будет узнать о стадиях развития насекомых, о разнообразии мест их обитания. Все желающие смогут принять участие в творческом мастер-классе и изготовить собственного жука, — рассказали в пресс-службе Мосприроды
Для участия в мероприятии приглашаются дети в возрасте от пяти лет и взрослые. Начало в 11.00. Место сбора: входная группа в парк.
Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (499) 557-03-48. (ск)
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