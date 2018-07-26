Старшее поколение жителей Сокола приняло участие в фестивале «Свежесть лета»

Концерт, мастер-классы по йоге и кулинарный конкурс были организованы в Екатерининском парке в рамках фестиваля «Свежесть лета». К мероприятию присоединились и участники проекта «Московское долголетие» из Сокола.

Как уточняется на официальном сайте районного центра соцобслуживания, активисты проекта из Сокола также приняли участие в массовом флэшмобе «Зумба».

Напомним, задать вопросы о проекте для активных пенсионеров «Московское долголетие» можно по телефону 8 (499) 157-48-37. Заявки на участие принимают в центре соцобслуживания по адресу: ул. Сальвадора Альенде, д. 1, каб. 12 или 14. (ео)