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Старшее поколение жителей Сокола приняло участие в фестивале «Свежесть лета»
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Старшее поколение жителей Сокола приняло участие в фестивале «Свежесть лета» 

Управа района Сокол города Москвы 54 минуты назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
Концерт, мастер-классы по йоге и кулинарный конкурс были организованы в Екатерининском парке в рамках фестиваля «Свежесть лета». К мероприятию присоединились и участники проекта «Московское долголетие» из Сокола.
Как уточняется на официальном сайте районного центра соцобслуживания, активисты проекта из Сокола также приняли участие в массовом флэшмобе «Зумба».
Напомним, задать вопросы о проекте для активных пенсионеров «Московское долголетие» можно по телефону 8 (499) 157-48-37. Заявки на участие принимают в центре соцобслуживания по адресу: ул. Сальвадора Альенде, д. 1, каб. 12 или 14. (ео)
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