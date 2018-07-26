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Во время сеанса тротуарной астрономии куряне смогут увидеть лунное затмение
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Во время сеанса тротуарной астрономии куряне смогут увидеть лунное затмение 

Собака.ru 1 час назад
Фото: Собака.ru
27 июля Земля пройдет между Солнцем и Луной, бросит тень на наш спутник и окрасит его в красный цвет. Явление станет самым долгим за последние сто лет.
Местное сообщество «Астрономия и астрофотография» организует акцию в по адресу: проспект Плевицкой, 37, где все желающие смогут посмотреть в телескоп.
Сеанс тротуарной астрономии начнется в 20.50. Кстати, 27 июля произойдет еще одно необычное явление — «великое противостояние Марса» — красная планета окажется на максимально близком расстоянии от Земли.
По материалам РИА «Курск сегодня».
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