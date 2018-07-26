Ростов закрепил статус региональной столицы

Законодательное собрание Ростовской области приняло закон о статусе административного центра региона. По словам председателя Заксобрания Александра Ищенко, Ростов-на-Дону является историческим, культурным, научным, торговым и промышленным центром области, сообщает «Парламентерская газета».

«Здесь расположены органы госвласти, аппарата полпреда Президента Российской Федерации в ЮФО, консульства ряда стран. В этом очевидное отличие Ростова от других городов региона», — подчеркнул Ищенко.

После принятого закона, за Ростовом закрепился ряд дополнительных функций. Среди них: создание условий для деятельности органов государственной власти, содействие в организации транспортного, гостиничного, культурного и иного обслуживания гостей города и многое другое. Отмечается, что данные функции муниципалитет выполнял и раньше.

Сейчас данный закон позволит оказывать донской столице дополнительную помощь в виде субсидий.