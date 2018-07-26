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Ростов закрепил статус региональной столицы
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Ростов закрепил статус региональной столицы 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Законодательное собрание Ростовской области приняло закон о статусе административного центра региона. По словам председателя Заксобрания Александра Ищенко, Ростов-на-Дону является историческим, культурным, научным, торговым и промышленным центром области, сообщает «Парламентерская газета».
«Здесь расположены органы госвласти, аппарата полпреда Президента Российской Федерации в ЮФО, консульства ряда стран. В этом очевидное отличие Ростова от других городов региона», — подчеркнул Ищенко.
После принятого закона, за Ростовом закрепился ряд дополнительных функций. Среди них: создание условий для деятельности органов государственной власти, содействие в организации транспортного, гостиничного, культурного и иного обслуживания гостей города и многое другое. Отмечается, что данные функции муниципалитет выполнял и раньше.
Сейчас данный закон позволит оказывать донской столице дополнительную помощь в виде субсидий.
«ФедералПресс» напоминает, что ростовчанам предсказали резкий рост зарплат к 2035 году.
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